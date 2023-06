Une Imériale redynamisée

Un engouement particulier

L’objectif des organisateurs est de redynamiser l’Imériale cette année. Ils ont donc écrit une lettre à toutes les sociétés de St-Imier et d’autres communes proches afin d’attirer du monde. Il s’agit d’un des premiers facteurs qui expliquent le nombre élevé de stands. Le second a un rapport avec le prix des places. En effet, les organisateurs ont décidé de faire payer moins cher les stands cette année. Les sociétés paient entre 20 et 50% de moins leur place, selon les catégories de stand qu’elles souhaitent mettre en place. « Au niveau de l’animation, on souhaite que ce soit eux qui la fassent, plutôt que ce soit le comité qui l’organise sur une scène. Cela fait donc un budget pour la scène en moins et on a vu qu’on pouvait faire un effort pour les sociétés », explique Gaël Lardon, président de l’organisation de l’Imériale.