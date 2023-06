Le PlusQ’île festival reprend ses droits

Plusieurs nouveautés au programme

Le changement principal, selon les organisateurs, c’est la grandeur du terrain. « On voulait mettre un peu d’air pour pouvoir profiter du festival, sans être trop dans la foule », explique Nina Pigné. Les compagnies internationales feront également leur retour après trois en d’absence. « Il y aura bien sûr des Suisses, mais aussi des artistes qui viennent d’un peu partout en Europe et on s’en réjouit », décrit la directrice artistique. Deux représentations scolaires sont organisées. Environ 400 enfants des écoles enfantines biennoises vont venir à la découverte d’un spectacle de clown. /yt-lge