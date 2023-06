Pasvac.jb sur les rails

Passeport vacances Jura bernois a fait le choix de défrayer les personnes qui proposent de leur temps pour offrir des activités aux enfants durant la dernière semaine des vacances d’été. Par ailleurs, l’association a pour politique de ne pas proposer des activités coutant plus de 35 francs aux participants. Lorsque la facture est plus élevée, par exemple pour le survol de la région en avion, les fonds récoltés auprès des collectivités publiques, les entreprises et les sponsors de la région permettent de payer la différence.