Votations du 18 juin : la loi sur le climat

La Matinale se penche une dernière fois sur les votations fédérales du 18 juin. Pour rappel : trois objets seront votés ce dimanche-là. Après l’imposition minimale de l’OCDE et la loi COVID-19, place à une autre loi, celle sur le climat. Avec cette question : les Suisses sont-ils disposés à changer leurs habitudes pour endiguer le réchauffement du climat ?

Les citoyens helvétiques ont refusé que cela passe par des taxes avec la loi sur le CO2 en 2021. Dans un peu plus de 10 jours, ils sont appelés à soutenir un paquet de plus de trois milliards de subventions pour le remplacement des chauffages à mazout et à gaz et pour les entreprises qui réduisent leurs émissions de CO2. L’UDC a déposé un référendum, estimant que l’électricité nécessaire à la transition va manquer et coûter extrêmement cher. Les enjeux de la loi climat présentés par notre correspondant parlementaire Serge Jubin :