Une enquête démographique entre Suisse et Niger

C’est une semaine particulière pour la rédaction de Radio Jura bernois. Depuis une semaine, notre équipe compte un membre supplémentaire. China Assoumana, journaliste au Niger, est en visite en Suisse le temps d’un reportage. Il travaille depuis 2016 au sein du studio radio Kalangou à Niamey et ce voyage, dans le cadre du programme d’En Quête d’Ailleurs, constitue pour lui sa première découverte de notre pays.



Depuis lundi, il enquête en binôme sur le terrain en compagnie de Natacha Mengoli. Ensemble, ils explorent le thème de la démographie sous l’angle du faible taux de natalité en Suisse. Les réalités entre nos cultures se confrontent dans le cadre de ce travail d’investigation. Le Niger compte en moyenne plus de sept enfants par femme contre moins de deux en Suisse. Deux situations qui engendrent dans les deux cas des défis démographiques bien distincts, au niveau du renouvellement de la population pour la Suisse et de l’éducation et des perspectives pour la jeunesse nigérienne. /nme