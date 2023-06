Rénovation complète pour la salle communale de Sonvilier

La salle communale de Sonvilier bénéficiera d’une rénovation totale. Les citoyens en ont décidé ainsi hier soir en assemblée. Parmi les trois options proposées, ils ont préféré la plus conséquente, à savoir des travaux complets autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Qualifiée de vétuste et fermée temporairement pour des questions de sécurité, la salle communale profitera donc d'une cure de jouvence pour un montant de 890'000 francs. Les travaux prévoient notamment la réfection de la toiture, des charpentes, de l'enveloppe thermique, de la cuisine et des sanitaires. Scène et vestiaires seront également remis au goût du jour, tandis que l'entrée du bâtiment sera déplacée. /comm-oza