Du soleil et des sourires pour le premier MTZ Festival

Le MTZ Festival a fait vibrer le Plateau d’Orange à Tavannes ce week-end. La toute première édition de la manifestation s’y est tenue les 9 et 10 juin. Au programme, divers styles musicaux avec des DJ’s (Haze Crew, Lowane, Silou enocre Fabio Deroba), un soliste (Simon Willemin) et des groupes (Carrousel, Serge Band et Silver Dust).

RJB s’est glissée parmi les festivaliers samedi soir pour prendre la température.