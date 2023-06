Franc succès pour les JuBénales

Clap de fin pour la deuxième édition des JuBénales. Le festival du terroir du Grand Chasseral a réuni près de 1'000 visiteurs les 10 et 11 juin. Cette année, ces derniers avaient rendez-vous sur le site du Bison Ranch aux Prés-d’Orvin. Diverses activités étaient proposées comme une randonnée équestre, la découverte des ruches et du miel de la région ou encore la dégustation de vin et de produits du terroir.

« Cette nouvelle édition a atteint nos attentes, même au-delà, se réjouit Daphné Caverzasio, responsable de ces JuBénales. Nous avons eu une super météo, ce qui a attiré les visiteurs ».