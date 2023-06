Un changement de présidence et un anniversaire au Golf des Bois

Une page se tourne au Golf des Bois. Le fondateur et président historique du parcours franc-montagnard, Jean-Pierre Bouille, remet son mandat après 35 ans d’activités. Une fête était organisée samedi sur place pour le remercier ainsi que son bras droit, Léo Cuche, qui a participé à la création du golf et qui quitte aussi ses fonctions. Le duo sera remplacé par Fernando Dal Zotto. La journée était également l’occasion de célébrer le 25e anniversaire de l’inauguration du parcours dix-huit trous.





Un projet semé d'embûches

Ce changement de présidence est l’occasion pour Jean-Pierre Bouille de regarder dans le rétroviseur et de se rappeler que la naissance du Golf des Bois ne s’est pas faite sans difficulté. « Il y avait pas mal d’oppositions de la part d’agriculteurs, de gens de la gauche et d’écologistes. On a dû travailler fort pour convaincre tous nos concitoyens », explique le président sur le départ. Ce dernier indique qu’une votation avait été organisée pour faire passer une zone agricole en zone de sports et de loisirs. Au final, le projet a été avalisé en 1989 avec une différence de 14 voix à la sortie des urnes.