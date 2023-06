Grave accident de quad à La Scheulte

Un grave accident de quad a eu lieu dimanche après-midi à La Scheulte. Selon les premières constatations de la police bernoise, la conductrice du véhicule et son passager descendaient sur la route de Scheltenmühle en direction de Mervelier, lorsque pour une raison encore indéterminée, le quad est sorti de la route. Il a terminé sa course dans la rivière se trouvant en contrebas. Si la conductrice est indemne, le passager s’est lui retrouvé coincé sous l’engin et a été grièvement blessé. Il a dû être héliporté à l’hôpital par la Rega. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et circonstances de l’accident. /comm-ami