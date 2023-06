L'Open Air de Malleray soigne les familles

Le cinéma en plein-air revient à Malleray du 12 du 15 juillet. Et pour une édition anniversaire : la 25e de l’Open Air. Quatre films seront proposés sur la place de sport de Champ-Martin, ont annoncé lundi les organisateurs. Les lieux seront garnis de plus de 900 sièges pour l’occasion. Et pour célébrer ce quart de siècle de projections, les familles seront particulièrement soignées. « Nous avons décidé de fixer le prix des billets à 10 francs, contre 15 auparavant », explique Pierre-Alain Diacon, président de l’Open Air de Malleray. La programmation, elle aussi, a été pensée pour séduire le tout public, des plus jeunes aux plus âgés.