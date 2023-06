L'AIB poursuit la lutte contre les dangers naturels

L’AIB prend des mesures pour combattre les dommages causés par Mère Nature. L’année dernière, l’Assurance immobilière Berne a enregistré plus de 30’000 dommages à la suite d’épisodes de grêle, de pluie ou de vent. Cela constitue la cinquième année la plus lourde en termes de sinistre dans l’histoire de l’AIB, explique-t-elle dans un communiqué publié cette semaine. Les changements climatiques risquent bien de continuer d’alourdir la facture ces prochaines années. L’Assurance immobilière Berne a donc décidé de passer à l’action.







Conseils gratuits et soutien financier

Consciente que l’intensité et la fréquence des évènements naturels vont très probablement augmenter au fil des années, l’AIB a créé récemment un service spécialisé dédié aux dangers naturels. Cette offre permet d’épauler les propriétaires de bâtiments avec des conseils pour se prémunir au maximum contre les dégâts liés à la grêle, l’eau ou le vent. Ces trois éléments sont en cause dans 97% des dommages, précise l’AIB. Le site centre-dangernaturels.ch liste ainsi plusieurs réflexes à adopter lors d’une tempête, comme remonter les stores, dégager les écoulements d’eau ou encore mettre à l’abri les objets mobiles. Les propriétaires peuvent aussi bénéficier d’un soutien financier, tant dans la planification que lors de mesures pérennes facultatives. La planification et la réalisation sont respectivement financées à hauteur de 80% et jusqu’à 10'000 francs. L’AIB lance également une campagne pour sensibiliser la population à la question des dangers naturels. Cette dernière se traduit par des affiches, des spots radios et des conférences.

De 2000 à 2022, les dommages aux bâtiments causés chaque année dans le canton de Berne ont couté entre 10 et 335 millions de francs. Ce dernier montant a été atteint lors de l’année la plus lourde en termes de sinistres en 2005. /nme