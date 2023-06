Les terrasses vont jouer les prolongations

Les températures sont propices à profiter des terrasses et ça tombe bien, la Ville de Bienne lance un projet pilote en ce sens. Certains établissements en centre-ville pourront prolonger leurs horaires d’ouverture. Les terrasses fermeront à 1h30 du matin les vendredis et samedis de juillet et d’août, contre minuit et demi actuellement. Les autorités seelandaises souhaitent ainsi augmenter l’attractivité du centre-ville au profit de la population pendant la période estivale, d’autant plus que de nombreux restaurateurs ont déjà fait des demandes pour repousser l’heure de fermeture. Cette démarche est quelque chose de courant dans d’autres villes suisses. C’est pourquoi Bienne a voulu tenter le coup.