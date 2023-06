Une partie de la route cantonale à St-Imier va faire peau neuve

Plusieurs parties de la route cantonale à St-Imier vont être refaites ces prochaines années. D’importants travaux en lien avec le revêtement vont être effectués sur plusieurs secteurs. Cela concerne la rue de la Suze, la rue de la Gare, la rue du Vallon et la rue de Châtillon Nord. « Il s’agit d’abord de combler les manques structurels de la chaussée. Il faudra aussi remplacer les trottoirs, mettre aux normes l’arrêt des transports publics et la grande transformation concerne surtout le giratoire en face de la gare qui sera complètement modifié », explique Marco Pais Pereira, conseiller municipal en charge de l’urbanisme et de la mobilité.