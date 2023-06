La grève féministe s’est emparée de Delémont

Les femmes sont descendues dans la rue ce mercredi dans tout le pays, y compris dans le Jura. La Suisse a vécu ce 14 juin 2023 au rythme de la grève féministe, quatre ans après la dernière mobilisation « violette » qui avait réuni près de 4'000 personnes à Delémont. Le mouvement qui réclame l’égalité entre les femmes et les hommes a rassemblé cette année au moins 1'500 personnes dans la capitale jurassienne. Il avait pour slogan : « Du respect, plus d’argent, plus de temps ! ». Le mouvement demandait notamment une tolérance zéro face au sexisme et au harcèlement sexuel au travail, des horaires de travail compatibles avec les besoins de la famille ou encore l’application de l’égalité salariale.