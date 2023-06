Flashé à 142 km/h au lieu de 80 à Villeret

Plus de 60 km/h d’excès de vitesse. Le samedi 20 mai, la Police cantonale bernoise a procédé à un contrôle de vitesse entre Villeret et Cormoret. La vitesse d’un véhicule circulant en direction de St-Imier a été mesurée à 142 km/h sur le tronçon limité à 80, indique le Ministère public régional dans un communiqué. Après des clarifications, le conducteur a pu être identifié et entendu au sein d’un poste de police. L’homme de 56 ans a reconnu être l’auteur de l’excès de vitesse. Son permis de conduire lui a été retiré et il devra répondre de ses actes devant la justice. /comm-jad