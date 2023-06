Un concours pour les amateurs de BD

Un concours pour les amateurs de bande dessinée. La librairie du Pierre-Pertuis propose une deuxième édition du concours BD MANGA avec pour thème « Mystère de la pierre percée ». Les amateurs, répartis en deux catégories 10-13 ans et 14 ans et plus, sont invités à rendre leur travajusqu’au 24 octobre. Les bandes dessinées seront sélectionnées par un jury professionnel. La remise des prix et une exposition des travaux sera organisée le 4 novembre au Lieu commun à Tavannes.

Une soixantaine de dessins avaient été récoltés lors de la précédente édition. /comm-gtr