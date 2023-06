Un livre pour revenir sur un siècle de lutte suisse dans le Jura bernois

Une plaquette sort de presse pour garder la trace d’un siècle de lutte suisse dans la région. L’Association des lutteurs et gymnastes aux nationaux du Jura bernois (ALGNJB) sort un livret d’une septantaine de pages dans le cadre de son centième anniversaire. Cet ouvrage est l’occasion de revenir sur l’histoire de l’entité, mais également de découvrir les us et coutumes qui ont caractérisé la région durant les 100 dernières années. La plaquette a été rédigée par Daniel Luthi, un rédacteur publicitaire vaudois qui est installé depuis une trentaine d’années dans la région. « Avec le digital, il n’y a pas le même suivi. Des choses se perdent. Ce livret permet d’avoir quelque chose de physique qui reste », souligne le président de l’association, Reinhard Jossen.

Le livre comprend notamment une chronologie, des portraits de personnalités qui ont marqué la pratique de la lutte suisse au niveau régional ainsi que de nombreuses photos. Pour rédiger la plaquette, Daniel Luthi s’est plongé dans les quatre cartons d’archives de l’association. Il a également rencontré d’anciens présidents. Tous les éléments graphiques ont été réalisés par Yannik Bourquin qui s’est chargé de la mise en page et l’impression de la plaquette.