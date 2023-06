Moutier dans le noir, mais pas tiré d’affaire

Des chiffres noirs pour Moutier en 2022, mais la prudence reste de mise. Les autorités ont fait un point ce vendredi matin sur la situation financière de la cité prévôtoise. Après des comptes 2021 déficitaires de plus d’un million de francs, les chiffres 2022 affichent un bénéfice de 744'388 francs. Même si plusieurs éléments expliquent ce résultat, ce sont sourtout les impôts sur le bénéfice des personnes morales qui ont été beaucoup plus important que prévu. Si le maire Marcel Winistoerfer se réjouit de ces chiffres, il a estimé qu’il était trop tôt pour penser être tiré d’affaires.

Quand au budget 2023, une nouvelle version a également été présentée ce vendredi, avant d’être exposée au Conseil de ville dans 10 jours. Elle présente un excédent de revenus de 222'180 francs au compte général. La quotité d’impôt reste inchangée. En revanche , les revenus attendus à la piscine ont été adaptés, les subventions pour la patinoire ont été réduites, quatre crédits particuliers ont été supprimés ou modifiés et les vacations et jetons de présence des élus et membres des commissions ont été diminués notamment.

Si le Conseil de ville accepte la mouture et qu'aucune demande de référendum ou recours ne sont déposés durant le mois suivant, la ville aura un budget à fin juillet. Sinon il faudra attendre un nouveau vote populaire. En revanche, si le législatif refuse cette mouture, la ville de Moutier sera alors sous la tutelle du canton de Berne.

Pour rappel, le budget 2023 de la ville de Moutier, qui incluait une augmentation de la quotité d'un dixième de point, de 1,94 à 2,04, avait été nettement rejeté par la population le 12 mars dernier. /ami-lyg





