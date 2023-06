Nouvel espace participatif inauguré au collège de Courtelary

Une fin d’année scolaire en apothéose pour le Covicou, le syndicat scolaire de Cormoret, Villeret et Courtelary. Élèves, parents, enseignants, directions, autorités et artisans inaugurent officiellement ce vendredi en fin de journée le nouvel espace participatif au nord du collège de Courtelary. Un amphithéâtre en bois construit par les jeunes du cycle 3 et entouré d’arbres fruitiers, d’arbustes et de petits fruits plantés par les élèves de l’école primaire du syndicat.

Les élèves de l’école primaire de Cormoret et Villeret ont participé également au projet en plantant dans leur collège respectif plantes aromatiques et légumes. Il profitera du nouvel espace participatif une fois qu’ils intégreront l’école secondaire à Courtelary.