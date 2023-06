Les Pléiades ont 25 ans

Place maintenant à l’avenir, pour lequel Michel Quinquis a de nombreux souhaits. « Il faut savoir que l’Observatoire de Mont-Soleil est une fondation, animée par la Société d’astronomie, Les Pléiades, de St-Imier », explique-t-il. C’est donc à sa société et à la fondation de trouver des fonds pour mener à bien les divers projets futurs. L’Observatoire devrait notamment être doté d’un nouveau télescope et d’une nouvelle monture de télescope, « pour avoir du matériel plus performant », relève Michel Quinquis. « Ce ne peut qu’inciter nos membres et de nouveaux membres à nous rejoindre pour observer avec du matériel qui sera vraiment au top de ce qu’on peut faire pour les amateurs », se réjouit le président de la Société d’astronomie, Les Pléiades.