Une nouvelle salle pour du sport élite et plaisir

Sortez vos raquettes, la nouvelle halle de tennis de Reconvilier est ouverte ! L’inauguration a lieu tout au long du week-end, avec la possibilité d’essayer tous les sports que cette salle offre. Il y a deux terrains de padel, deux de badminton, un de tennis, un de pickelball et un de touchtennis. Ces deux derniers ne sont pas encore très connus sous nos latitudes, mais ils méritent d’être connue, selon Alain Christinaz. Le directeur de cette nouvelle halle de tennis de Reconvilier sait qu’il y aura de la demande pour les disciplines les plus répandue, comme le padle qui est en pleine extension. C’est d’ailleurs la première halle de ce type dans la région, les adeptes de padle devant se déplacer jusque dans le canton de Neuchâtel pour trouver un terrain adapté. Par contre, pour les sports de raquette moins connues, Alain Christinaz reconnaît qu’il ne sait pas s’il y a vraiment de la demande. Une chose est sûre pour lui : ça va fonctionner, car ces disciplines sont moins exigeantes physiquement et moins difficiles que le tennis.