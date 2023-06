Votations fédérales : les résultats dans la région

« Oui » à la Loi Covid-19

Le Jura bernois accepte également la Loi Covid-19 à 53,9% des suffrages. 15 communes ont voté « oui » et 25 ont voté « non ». Les communes de Saint-Imier (66,7%), Belprahon (64,7%) et La Neuveville (63,9%) acceptent le plus largement la modification de la loi sur le Covid-19. Le refus le plus net est enregistré à Seehof avec 81,8%, suivi de Corcelles avec 69,4% et de Roches avec 67,3%.

Dans le canton de Berne, seuls deux arrondissements administratifs ont refusé l’objet, ceux de Obersimmental-Saanen et de Frutigen-Niedersimmental.