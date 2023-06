Des plantes envahissantes dans le viseur

La lutte contre les plantes envahissantes et parfois dangereuses s’accélère dans la région. La ville de Bienne et plusieurs communes du Seeland ont lancé lundi une action qui cible en particulier les espèces non-indigènes. Ces localités ont décidé de mettre gratuitement à disposition de leurs habitants des sacs pour éliminer les plantes néophytes qui ne doivent pas être mises au compost, soit par exemple l’Impatiente glanduleuse, le Solidage du Canada, la Vergerette annuelle ou encore la Renouée du Japon. Les sacs seront ramassés en même temps que les ordures ménagères ou devront être déposés à des endroits spécifiques. Une brochure d’informations sera également publiée à l’attention de la population. Par ailleurs, plusieurs communes présenteront durant quelques semaines une exposition des plantes exotiques problématiques les plus courantes dans le Seeland.





La FRIJ s’attaque au Séneçon Jacobée

De son côté, la Fondation rurale interjurassienne (FRIJ) va réaliser une vidéo pour sensibiliser le grand public au Séneçon jacobée. Cette plante indigène aux fleurs jaunes peut avoir des conséquences néfastes. « Elle est très toxique pour le bétail à tous les états, qu’elle soit fraîche ou séchée. Il y a beaucoup d’alcaloïdes qui provoquent plusieurs problèmes internes, dans le système digestif ou le foie. Si la bête en mange beaucoup d’un seul coup, elle peut mourir en quelques jours », explique le responsable de la station phytosanitaire à la FRIJ. Julien Berberat souligne que cette plante peut aussi être problématique pour les êtres humains. « Ces alcaloïdes peuvent aussi se retrouver en petites quantités dans le lait ou le miel. Un gros foyer de Séneçon jacobée à proximité d’un rucher, ce n’est pas bon », ajoute-t-il.