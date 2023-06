Plateau de Diesse veut évacuer ses eaux usées au Landeron

Les citoyens de Plateau de Diesse acceptent d’évacuer leurs eaux usées vers Le Landeron. Ils ont dit « oui » dimanche au crédit nécessaire pour raccorder la STEP du Twannbach à l’installation landeronnaise à 87,34% des voix. Au total, un enveloppe de 20,5 millions de francse est nécessaire pour ce projet. Ce montant est toutefois réparti entre le canton, les CFF et les communes participantes, à savoir, outre Plateau de Diesse, Douanne-Daucher et Gléresse. Dans un vote séparé dimanche, l’adhésion au Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux du Landeron, de Lignières, La Neuveville et Nods a été davantage plébiscité, récoltant 88,07% d’approbation. Au total, le taux de participation a atteint 36,65%.

Notez que, dans le même temps, Douanne-Daucher a également accepté ce changement. Gléresse, elle, doit se prononcer mardi en assemblée communale. /cla-amo