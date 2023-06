Un projet retenu pour le nouvel hôpital de Bienne

Le futur visage du nouvel établissement du Centre hospitalier Bienne (CHB) à Brügg est désormais connu. Le résultat final du concours d’études a été présenté lundi. Parmi les six finalistes, le jury a choisi le projet des architectes zurichois de Steiger Concept AG. La « flexibilité de la structure architecturale » et « l’imbrication ingénieuse de la construction dans le paysage » ont été des critères décisifs, selon le communiqué diffusé lundi par le Centre hospitalier Bienne. Le projet retenu prévoit d’utiliser peu de béton. « Il y en aura pour la structure classique et les poteaux qui tiennent les différents étages. Le reste sera pour une grande partie en bois, notamment la façade », souligne Kristian Schneider, le directeur général du CHB qui a également fait partie du jury. Ses membres ont également été conquis par le « profil élancé et à taille humaine du projet architectural ».