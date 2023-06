L’assainissement des sols va de l’avant à Reconvilier et à Loveresse

C’est le début d’une nouvelle étape pour l'assainissement des sols pollués à Reconvilier et à Loveresse. Un projet pilote a été mené pour décontaminer les lieux touchés par les rejets de l'ancienne usine Boillat. Le Canton de Berne a indiqué, lundi, que cette phase, menée sur 12 parcelles, s'est avérée concluante. Il a donc attribué la suite des travaux à deux entreprises. Ces dernières seront chargées de retirer 20 à 30 centimètres de sols dans les zones encore concernées. Co-cheffe de la section « sites pollués » à l'Office bernois des eaux et des déchets, Nicole Chollet explique que des investigations ont été menées pour déterminer l’épaisseur de la couche à retirer. Il n’est toutefois pas impossible que, sur certains terrains, la pollution puisse avoir pénétré plus profondément. « Une fois que nous avons enlevé le sol, nous prélevons un échantillon pour vérifier que les valeurs ne soient plus dépassées », indique Nicole Chollet. Quant aux sols contaminés retirés, ils seront emmenés à la déchetterie de Tavannes où ils seront mis en décharge.

La suite de l’opération, qui s’étalera jusqu’en 2026, nécessitera notamment d’aller chez les particuliers. Ces derniers ont été informés de la procédure qui allait être menée et ils ont pu communiquer leurs souhaits quant à l’aspect futur de leur parcelle, affirme Nicole Chollet. « L’un d’eux a même pris en charge des coûts pour faire retirer un arbre », détaille-t-elle à ce titre. Car arbres et arbustes ne seront pas délogés lors de la procédure d’assainissement. /comm-amo