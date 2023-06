L’association Diabète Jura bernois connait des temps compliqués

L’association, qui a tenu une conférence de presse ce mardi, a également présenté ses nouveaux objectifs et ses perspectives d’avenir. Par ailleurs, le président de l’association, Denis Gerber, est convaincu de l’utilité d’une telle structure dans la région. « L’avantage c’est d’être dans un groupe et d’échanger », explique le président. Aujourd’hui, le but est de trouver de nouvelles solutions « plus jeune et plus moderne ». C’est dans ce sens que le président lance un appel à un public atteint du diabète plus jeune, afin de permettre à l’association de tenir dans le temps.