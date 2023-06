Loveresse dit oui au parc Chasseral

Après Rebévelier il y a deux semaines, la commune de Loveresse a décidé lundi soir de rejoindre le Parc Chasseral. Les 26 ayants droits réunis en assemblée communale ont accepté à l’unanimité l’adhésion. Après validation par les cantons et la Confédération, la commune rejoindra ainsi le Parc au 1er janvier 2025. Loveresse est la deuxième des sept communes situées au nord-est du territoire actuel du Parc à se prononcer sur cet élargissement. Les assemblées communales et municipales de Petit-Val, Reconvilier, Saicourt, Saules et Tavannes se prononceront toutes le 26 juin prochain. /comm-ami