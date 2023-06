Motard grièvement blessé à Büren an der Aare

Collision entre un motard et un véhicule stationné à Büren an der Aare. Un accident de la circulation s’est produit ce mardi matin dans la commune seelandaise, rapporte un communiqué de la police cantonale bernoise. Un homme circulant en moto sur la Aarbergstrasse en direction de Dotzigen est sorti de la route et entré en collision avec une voiture stationnée et un poteau. Le motocycliste est tombé au sol et a été grièvement blessé. Une équipe de la Rega a prodigué les premiers soins avant d’emmener l’homme à l’hôpital. La Aarebergstrasse a été fermée au trafic pendant environ une heure.

Selon l’état actuel des connaissances, un problème de santé pourrait être à l’origine de l’accident. Une enquête a été ouverte par la police cantonale bernoise. /comm-jad