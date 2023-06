Des arbres couchés par une tempête aux Franches-Montagnes

Ça a soufflé très fort dans les Franches-Montagnes. Une tempête a touché le district ce mercredi matin. Des arbres et des branches sont tombés sur la route à cause de vents violents et des fortes pluies. La chaussée a dû être fermée entre Saignelégier et Goumois et entre Montfaucon et Le Bémont pour permettre aux cantonniers de dégager les tronçons. « Vers 8h30 un immense orage a éclaté. Les bûcherons découpent les arbres et vont les évacuer avec la grue », explique Julien Froidevaux. L’agent d’exploitation au Service des routes du Canton du Jura, épaulé par une dizaine de personnes dont les employés d’une entreprise forestière appelée en renfort, a passé une matinée chargée. « Nous nous sommes occupés de la circulation. Là nous nettoyons complètement la route pour rendre le tronçon praticable pour les automobilistes ».