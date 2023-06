Entre traditions et améliorations, la Braderie biennois fait son retour

L’été est là, et la Braderie biennoise se prépare. L’événement phare de la cité seelandaise ouvre ses portes la semaine prochaine. Comme chaque année depuis près de 80 ans, trois jours de fête attendent la population au centre-ville du 30 juin au 2 juillet. 490 stands, trois scènes musicales, et les traditionnels manèges, tous les ingrédients habituels sont de retour. Peu de grands changements attendent les fêtards, comme l’explique Michael Schütz, co-responsable des attractions au sein du comité de la Braderie. « On essaie de rester à la tradition, mais en plus en changeant aussi un peu. Par exemple la scène pour les DJs s’est améliorée », développe-t-il.