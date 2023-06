Les entreprises et la HE-Arc en recherche d’ingénieurs

Un manque d’ingénieurs touche le marché du travail. C’est le constat de la HE-Arc ingénierie qui organisait ce mercredi une rencontre entre étudiants de dernière année et industries à Neuchâtel. Cette année, 27 entreprises ont participé à l’événement, un record qui a obligé le forum emploi à doubler son nombre de sessions. « On sent que nos partenaires ont besoin de monde en ce moment », observe Didier Rizzotti, directeur adjoint du domaine ingénierie à la HE-Arc.





Des causes inconnues

Cette pénurie est difficile à expliquer pour la HE-Arc et les entreprises rencontrées. « On a toutefois ressenti un fort redémarrage après le covid », constate Didier Rizzotti. « On voit que le monde industriel est vraiment en ébullition actuellement. »

Pour l’instant, cette pénurie ne semble toutefois pas être critique. « On arrive malgré tout à trouver des profils intéressants en étant plus ouverts sur d’autres cantons et sur le reste de l’Europe », explique Julie Rivoire, business partner pour l’entreprise neuchâteloise Comur. Didier Rizzotti constate en effet que les partenaires de la HE-Arc arrivent pour l’instant à trouver « le minimum vital » d’ingénieurs. « C’est clair que les industries mettent plus d’effort dans le recrutement et qu’il y a plus de concurrence entre elles », affirme-t-il.