Lutte : à Tramelan, deux vainqueurs et une couronne régionale

L’édition tramelote de la Fête cantonale bernoise de lutte a rendu son verdict. Dimanche, au terme de l’événement, deux vainqueurs se sont partagés le titre. Il s'agit de Fabian Staudenmann, victorieux de Killian Wenger lors de la passe finale, et de Matthias Aeschbacher.

Mais à Tramelan, un lutteur du Jura bernois s'est également fait remarquer. Il s’agit de Matthieu Burger, des Prés-d’Orvin, qui a remporté une couronne. Il a terminé ses six passes avec quatre victoires et deux matchs nuls. Dans un cadre familier, Matthieu Burger n’a pas tremblé : « C’est toujours beau de lutter dans le Jura bernois, et d’autant plus quand on connaît la moitié du public ». Cet élément ne l’a pas perturbé pour autant : « La pression venait surtout du fait que la Fête cantonale bernoise est l’un des rendez-vous les plus difficiles de Suisse », explique-t-il.

Près de 6'000 spectateurs ont au total pris part à la Fête dans les gradins tramelots dimanche. A l’heure du bilan, le co-président de la manifestation avait de quoi sourire. Hervé Gullotti relève l’esprit bon enfant qui a régné durant tout le week-end. Pour lui, le succès de cet événement permet aussi d’offrir une belle vitrine à la région. /cg-amo