Avant que Bienne ne se développe avec l'horlogerie

Bienne n'a pas attendu l'horlogerie pour amorcer son développement économique. Cette histoire est racontée dans le dernier numéro en date d'Intervalles. Ce 126e ouvrage de la revue culturelle du Jura bernois et de Bienne s'intitule « Négoce, soie et coton, le début du capitalisme à Bienne ». Il retrace la vie dans la cité seelandaise au 18e siècle. Bien souvent associée à l'horlogerie, la ville avait pourtant déjà posé les bases de son évolution avec la Manufacture d’indiennes qui fabriquait des tissus peints ou imprimés, détaille Ralf Dahler, historien et auteur de ce numéro. A cette époque, le fait de concentrer les ressources financières ainsi que les ouvriers en un lieu était nouveau. C’est aussi durant cette période qu'est apparue une première forme d'organisation du travail, explique-t-il :