Cinq ans de prison ferme pour tentative de meurtre

Des coups de couteau d’une telle violence que ce ne pouvait être de la légitime défense. Un jeune homme a été reconnu coupable lundi après-midi de tentative de meurtre. Le Tribunal pénal de première instance de Porrentruy l’a condamné à cinq ans de prison ferme et a versé 10'000 francs pour tort moral à sa victime. L’audience s’était déroulée la semaine dernière. En mars 2021 à Courrendlin, trois hommes se sont retrouvés pour une transaction de marijuana. Les deux acheteurs avaient prévu de voler la drogue et, pour intimider le vendeur, s’étaient équipés d’un pistolet à air comprimé. Quand le prévenu, domicilié dans la région, a compris que la vente prenait un mauvais tour, il a utilisé un couteau non pas pour se défendre, comme son avocat l’a plaidé, mais pour blesser. Selon la juge, le vendeur a très vite compris que l’arme était factice et que les billes en caoutchouc ne mettaient pas sa vie en danger. Dans le cas contraire, il aurait fui et ne serait pas revenu récupérer la drogue. De plus, la magistrate Marjorie Noirat a rappelé qu’il s’est vanté auprès d’un ami d’avoir poignardé un des acheteurs. Les rapports médicaux évoquent des coups donnés avec élan et beaucoup de force. Non pas une fois, mais bien à deux reprises jusqu’à la chaire. L’un d’eux a touché l’arrière du ventre, sectionnant une partie du pancréas. Le prévenu a donc accepté le risque de tuer et s’en est accommodé.

Quant aux deux autres protagonistes, la tentative de contrainte a été retenue puisqu’ils ont voulu faire usage de leur pistolet à air comprimé pour obtenir de force la drogue. Ils écopent de 180 jours-amendes avec un sursis de deux ans, à 10 et 30 francs. Par contre, ils ont été libérés de la tentative de meurtre pour les coups de crosse donnés au prévenu, puisqu’il s’agissait de légitime défense.

Les différentes parties peuvent faire appel de cette décision. /ncp