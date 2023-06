Les bons de garde réussissent aux crèches municipales biennoises

Les crèches municipales biennoises traversent une belle période. Trois ans après l’instauration du nouveau système des bons de garde, la fréquentation est satisfaisante d’après les autorités. En 2022, après deux ans de pandémie, le taux d'occupation était de 96,3%, très proche de l'objectif fixé initialement. Un bon résultat qui s’explique par la qualité des prises en charge en évolution constante, a répété ce lundi la directrice de la formation, de la culture et du sport, Glenda Gonzalez Bassi. Un programme de développement a d’ailleurs été mis en place. Les crèches aménagent des espaces extérieurs et intérieurs pour qu'ils soient stimulants et adaptés aux enfants. De même, elles renforcent leur personnel et élaborent de nouvelles bases pédagogiques. La digitalisation prend aussi une nouvelle dimension.