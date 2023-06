Panne de courant dans la région

Une panne de courant touche la région ce lundi matin. Les communes de Tavannes, Reconvilier et Sonceboz sont impactées depuis 10h21. Selon les informations des BKW, quelque 3'600 ménages n’avaient plus de courant. Le fournisseur d’électricité a indiqué à RJB que le courant revient progressivement, notamment à Sonceboz qui ne serait plus du tout impacté. Pour le moment, BKW ne connaît pas l’origine de la panne, mais nous a indiqué faire tout son possible pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. /lyg





Développement suit.