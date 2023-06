Un cliché de 1940 pour l’affiche de la Foire de Chaindon

La place de la gare de Reconvilier en pleine Foire de Chaindon en 1940. C’est ce que l’on peut voir sur l’affiche de l’édition 2023 de la manifestation présentée lundi matin. Le cliché provient de la collection d’un habitant de Reconvilier. Il s’agit d’Alfred Kammermann. Cette photo sera également à découvrir dans un livre sur la Foire de Chaindon qui sortira au mois d’août.





Les préparatifs vont bon train

Du côté de l’organisation de la manifestation, les préparatifs vont bon train. Malgré l’inflation, le comité a tenu à ne pas changer les prix des places de parcs et des stands. En revanche, il manque toujours une dizaine de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer via ce lien. La Foire de Chaindon aura lieu les 3 et 4 septembre 2023 à Reconvilier. Quelques 50'000 personnes sont attendues. /ami