Cinq « oui » de plus au Parc Chasseral

Les ayants droits des communes de Petit-Val, Reconvilier, Saicourt, Saules et Tavannes ont validé lundi soir l’adhésion de leur commune respective à l’association Parc naturel régional Chasseral. Après validation par les cantons et la Confédération, ces cinq communes rejoindront le Parc au 1er janvier 2025 a fait savoir ce dernier mardi dans un communiqué. Rebévelier et Loveresse avaient également voté positivement au début du mois de juin. Avec Ligerz, qui s’est prononcé en 2022, le Parc passera ainsi de 23 communes actuellement à 31. /comm