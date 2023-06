Prévenir le pire en sensibilisant dès le plus jeune âge

Instruire les enfants et les jeunes de plus en plus tôt sur la violence sexualisée. Lundi, la Police cantonale bernoise a présenté, à l'occasion d'une conférence de presse, son travail dans les domaines de la prévention dans les écoles. Les sujets prédominants étaient la violence sexualisée et les crimes de haine. Pour mieux prévenir ces actes, la police bernoise prend constamment des mesures pour toujours plus sensibiliser les enfants et les jeunes. Le but est de donner les outils nécessaires aux personnes dites vulnérables et les prévenir de ce qui peut être dangereux pour elles. « Les jeunes sont de plus en plus attaqués et c’est important qu’ils sachent comment réagir et qui appeler pour trouver du soutien », explique Philippe Müller, directeur de la sécurité.