Importance des communautés religieuses bernoises mise en évidence

Le premier rapport rendant compte de l’enquête menée auprès des communautés religieuses de droit privé établies dans le canton de Berne met en avant leur importance pour de larges pans de la population. L’enquête a bénéficié de la participation de 223 communautés.

Ces dernières ont transmis des renseignements sur leurs offres, leurs activités, leur organisation et leurs ressources, a indiqué mardi la Direction de l'intérieur et de la justice. Première en son genre, l'enquête a été réalisée à la demande du délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses du canton de Berne.

Il ressort du document que le paysage confessionnel cantonal s'est « profondément » transformé au cours des dernières décennies. Quelque 60% des citoyennes et des citoyens se disent membres de l'une des trois Églises nationales de droit public reconnues, relève le communiqué.

Communautés de droit privé





Selon la statistique de la population de 2021, environ 12% des Bernois appartiennent à une communauté religieuse de droit privé, dont la moitié à une communauté chrétienne. La proportion de personnes sans appartenance religieuse s'établit actuellement à 25%.

L'enquête montre que les communautés bouddhistes, hindouistes, musulmanes et autres communautés non chrétiennes du canton de Berne se sont formées après 1975. Les communautés religieuses de droit privé organisent environ 330 rassemblements hebdomadaires réunissant un total de 30'000 personnes.

Réduire les inégalités





La place du bénévolat est aussi mise en exergue. Au-delà, l'enquête signale la grande importance que les communautés religieuses de droit privé revêtent pour des pans importants de la population bernoise. Contrairement aux Églises nationales, celles-ci n'ont pas de lien institutionnel avec le canton de Berne.

Le rapport vise à faciliter les efforts de ce dernier pour identifier et traiter activement les défis à la jonction entre l'État et les communautés religieuses. Le canton entend en outre identifier, analyser et réduire progressivement les inégalités de traitement entre membres de différentes confessions. /ats-jad