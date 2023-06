Le Funi Macolin reprend du service plus tôt que prévu

Bonne nouvelle pour les Biennois ! Le funiculaire qui relie la ville à Macolin reprend du service avec plusieurs jours d'avance. Après plusieurs semaines de travaux, il sera à nouveau opérationnel à partir de vendredi.

Début mai, les transports publics biennois annonçaient une panne d’engrenage plutôt inhabituelle. Le réducteur, censé être opérationnel pendant au moins 20 ans, était défectueux. Une pièce de rechange doit alors être commandée, mais d'abord fabriquée sur mesure. Les TPB prévoient une livraison de sept semaines, auxquelles il faut rajouter le montage et les tests censés durer trois semaines supplémentaires.

La mise en service est planifiée pour le 8 juillet, mais finalement le Funi Macolin reprend les rails une semaine plus tôt. Contacté par téléphone, Luc Ryffel, le responsable technique des TPB nous explique que les travaux se sont déroulés pour le mieux et que les partenaires ont mis les bouchées doubles. Si l'agenda a pu être raccourci, c’est surtout grâce à un délai de livraison de la pièce plus rapide que prévu. Le Funi Macolin reprend donc du service ce vendredi pour une première course à 15h57. Les horaires restent les mêmes qu’avant le début des travaux. /cro