Deux expositions empreintes de féminisme et de surréalisme à Bienne

Le mois de juillet est synonyme de nouveautés pour le Centre Pasquart, à Bienne. Le musée présente à partir de dimanche une grande exposition de l’artiste californienne Liz Craft. Le public pourra y découvrir toute une série de sculptures et d’installations qui racontent en quelque sorte des fragments d’histoire dans une ambiance empreinte de surréalisme et d’onirisme. Pour son exposition intitulée « Me princess », Liz Craft s’est inspirée de sa propre vie et de tout l’environnement qui gravite autour d’elle, que ce soit ses amis, sa fille ou encore la culture populaire, selon Paul-Aymar Mourgue d’Algue, le curateur du projet. « Elle parle beaucoup du groupe social et de l’interaction entre les gens, mais aussi de sa situation de femme dans la société », indique-t-il, pointant une grosse influence du mouvement hippie autour duquel elle a grandi dans les années 60.