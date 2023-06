Reconvilier labellisée « commune en santé »

Après un processus de plusieurs mois, Reconvilier décroche le label « commune en santé » avec 3 étoiles, le plus haut niveau. Pionnière en la matière, elle peut se targuer d’innover et dispose ainsi d’un nouvel outil d’attractivité. C’est un plus mais ce n’était pas l’objectif recherché, explique Nancy Jost de la commission politique solidaire : « Le but premier, c’est de montrer à la population ce qui existe et ce qui sera fait encore ».