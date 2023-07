70% des Suisses ne partiront pas en voyage cet été

70% des Suisses ne voyageront pas à l’étranger cet été, d’après une étude menée par la plateforme HelloSafe sur plusieurs centaines de répondants. L’inflation est une des raisons qui poussent une bonne partie des sondés à opter pour les vacances à la maison. L’étude révèle encore qu’en moyenne, les Suisses qui envisagent de voyager y alloueront un budget de presque 1'200 francs. Ce sont les Jurassiens qui ont le plus gros budget pour leurs vacances, avec 1’450 francs.





L’avion a la cote, mais le train séduit aussi

Un tiers de la population entend donc partir vers de nouvelles contrées. L’Espagne, la Grèce, la Turquie ou encore l’Egypte sont les destinations les plus prisées. Le bassin méditerranéen a donc toujours la cote, mais la découverte des Etats-Unis, du Canada ou encore de la Norvège est aussi au programme de nombreux voyageurs helvétiques, selon le voyagiste HotelPlan. Ces déplacements à l’étranger supposent de prendre l’avion ; les considérations écologiques et l’urgence climatique ne semblent pas encore guider les voyages de la majorité de la population… même si les voyages en train séduisent aussi, et de plus en plus : « Pour des trajets de moins de huit heures, bon nombre de nos clients optent pour le train », explique Nicole Pfammater, CEO d’Hotelplan Suisse. Elle ajoute que 90% des voyages pour Paris réservés auprès de sa structure se font en train, dans un souci de gain de temps et de durabilité. Parmi les voyages ferroviaires les plus prisés, il y a la France, mais aussi l’Allemagne, vers Hambourg ou encore Munich.





Le rail pour les vacances au pays

Le train séduit aussi quelques Suisses, qui resteront au pays cet été. 1 personne sur 5, qui prévoit de voyager au sein des frontières nationale, devrait rejoindre son lieu de vacances par le rail. Une proportion que Suisse Tourisme et les CFF espèrent faire grimper, pour rendre le tourisme plus durable.

Selon une récente étude publiée dans la revue scientifique Nature climate change, le tourisme mondial serait à l’origine de 8 % des émissions de gaz à effet de serre. Les vecteurs de pollution sont nombreux : avec les transports et l’avion en première ligne… mais aussi l’alimentation, l’hébergement ou les achats voyageurs. /cto