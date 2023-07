Accident de la route à Corgémont

Un accident de la route a fait un blessé samedi en fin de journée, à Corgémont. Un automobiliste circulait depuis St-Imier en direction de Moutier quand il a heurté un cône de balisage et fait plusieurs tonneaux. La voiture a terminé sa course dans une haie de jardin. Le conducteur a été blessé et emmené à l’hôpital, d’après un communiqué de la police cantonale bernoise. L’intervention a mobilisé plusieurs services de la police, une équipe d’ambulanciers et les sapeurs-pompiers Erguël, la Suze et Tramelan, qui ont notamment redirigé le trafic, sécurisé le véhicule et dégagé des débris. La circulation a été momentanément perturbée et effectuée de manière alternée. /comm-cto