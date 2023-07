L'Imériale attire 13'000 visiteurs

Les organisateurs de l'Imériale sont satisfaits : la manifestation, qui s'est tenue à St Imier vendredi soir et samedi, a battu son plein. « La fête a réuni les Imériens, les Imériennes, et les gens du Vallon. On a eu un bel engouement de la part du public », déclare Gaël Lardon, président du comité d’organisation. Au total, il estime que 13'000 visiteurs sont venus profiter de la fête dans sa version redynamisée. En effet, quelques changements ont été apportés cette année pour permettre d'attirer plus de monde ; 20 stands supplémentaires, mais aussi des modifications plus structurelles, qui ont porté leurs fruits, selon Gaël Lardon :