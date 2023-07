Un week-end de braderie satisfaisant, à Bienne

La Braderie a animé les rues de Bienne ce week-end. Entre 140'000 et 150'000 personnes ont parcouru les rues du centre-ville, à la recherche de quelques bonnes affaires, mais aussi pour profiter des diverses animations proposées. Vendredi et samedi soir, les visiteurs ont quelque peu été refroidis par la pluie, mais les rues étaient bondées samedi et dimanche après-midi. « Il ne faisait pas trop chaud, c’était juste bien », assure Peter Winkler, président de la manifestation.