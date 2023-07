Deux projets pour le climat dans le Seeland

Seeland.biel/bienne postule pour l’environnement. Le comité de l’association a annoncé mardi dans un communiqué qu’il souhaitait prendre part au programme « Région-Energie » de la Confédération, qui s’inscrit dans le sens de la stratégie énergétique 2050. Seeland.biel/bienne lance ainsi deux projets. Le premier consiste en l’élaboration d’une « stratégie climatique et énergétique qui englobe une analyse de la situation et des champs d’action au plan régional ». Le second prévoit d’élargir les prestations du service public et de « mettre en exergue le développement des communes dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

Ces deux projets seront déposés durant le mois de juillet 2023. SuisseEnergie décidera en octobre si ceux-ci peuvent être soutenus pour une éventuelle mise en œuvre pour la période 2024-2025.

Nouveau projet adopté

Le Comité annonce également avoir adopté une nouvelle proposition régionale de projet NPR et requiert un soutien financier auprès de la Confédération et du Canton pour sa mise en œuvre. Le projet baptisé « Plateforme numérique pour la culture de la ville de Bienne et du Seeland » entend promouvoir et renforcer la culture à Bienne et dans le Seeland. /comm-gjo